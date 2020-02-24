شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: أنا السبب فى فرض عقوبات على مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بسبب تجاوزاته ضد مسئولى الجبلاية، الأمر الذى أدى لفرض عقوبات عليه من لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف فضل، فى تصريحات له لقناة أون سبورت، أن هجوم قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" على اتحاد الكرة يدل على نجاح الجبلاية، وجميع أفراد المنظومة لديهم انتماءات إلا أنه لا يتم الالتفات إليها مع بداية العمل.

وتابع عضو مجلس الجبلاية أن مباراة السوبر المصرى أقيمت بمراقب حكام إماراتى، وذلك بعد أن اعتذر جمال الغندور عن تلك المهمة، لذلك قررنا الاستعانة بتامر درى لتولى تلك المهمة، إلا أن ظروفا خاصة حالت دون ذلك، بعد أن تعرضت زوجته لحادث قبل اللقاء، لذلك قمنا بالاستعانة بمراقب حكام إماراتى.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها أول أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.