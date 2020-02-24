الأهلي: لجنة الانضباط تكيل بمكيالين

أكد العميد محمد مرجان مدير النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تسلك الطرق الشرعية على مدار عامين لجميع الجهات لإيقاف أي تجاوزات في حق النادي أو جماهيره موضحاً أن الأهلي لا يقبل أي تجاوز لمبادئه والأخلاق لديه قبل أي شئ.
وأوضح مرجان أن الأهلي دائماً يعاقب لاعبيه إذا أخطأواوالحديث عن مبادئ الأهلي ليس كذباً مؤكداً أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب تقريراً من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة في الإمارات وسيد عبد الحفيظ رئيس جهاز الكرة.
وقال إن الخطيب اجتمع مع جميع الأطراف لمعرفة ما حدث
وأوضح أن قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة تكيل بمكيالين لأن هناك فعل فاضح يتم معاقبته مدنياً لم يتم إصدار عقوبة رادعة له مؤكداً أن الأهلي متمسك بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك. وأشار إلى أن الأهلي لا يستقوى بجماهيره بل يتعاون مع جميع الأطراف لإعادة الجماهير للمدرجات.
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