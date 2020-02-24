أوباميانج يهرب من محمد صلاح في صراع جدول هدافي الدوري الإنجليزي

هرب المهاجم الدولي الجابوني “بيير إيميريك أوباميانج” من هداف ليفربول في السنوات الثلاث سنوات الماضية “محمد صلاح” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل ثنائية سجلها لفريقه آرسنال مساء أمس الأحد أمام إيفرتون لحساب الجولة 27، ساعدته على التقدم إلى المركز الأول برصيد 17 هدفًا، وهو نفس رصيد أهداف هداف ليستر سيتي “جيمي فاردي”.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، وهو نفس رصيد أهداف مهاجم مانشستر يونايتد الغائب للإصابة منذ الشهر الماضي “ماركوس راشفورد”.

وأمام محمد صلاح فرصة للتقدم في لائحة الهدافين إذا ما هَدف لفريقه ليفربول، مساء اليوم الاثنين 24-2-2020، أمام وست هام يونايتد في ختام مباريات الجولة 27 على ملعب آنفيلد روود في الميرسيسايد.

ويتقدم محمد صلاح كل من سيرخيو أجويرو برصيد 16 هدفًا، وداني إينجز برصيد 15 هدفًا، لكنه يتفوق على رباعي مقدمة جدول ترتيب الهدافين في صناعة الألعاب برصيد 6 تمريرات حاسمة، مقابل 4 تمريرات حاسمة لجيمي فاردي وتمريرة واحدة لأوباميانج وداني إينجز وثلاث تمريرات لسيرخيو أجويرو.

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