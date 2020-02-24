عاجل | مغادرة جميع لاعبي الزمالك معسكر مباراة الأهلي

انصاع لاعبو الزمالك لأوامر مجلس إدارة النادي بقيادة المستشار “مرتضى منصور” وغادروا المعسكر الاستعدادي لمواجهة الأهلي اليوم الاثنين 24-2-2020 في المباراة المؤجلة بين الفريقين منذ الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز في نهاية شهر أكتوبر 2019.

وقال الإعلامي الرياضي “أحمد شوبير” أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي التقديمي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن لاعبو الزمالك غادروا بالفعل فندق الإقامة، والمعسكر التحضيري لمباراة الأهلي انفض تمامًا.

وأضاف “وصلنا للتو خبر مؤكد عن مغادرة جميع لاعبي نادي الزمالك لمعسكر الفريق التحضيري لمواجهة الأهلي اليوم الاثنين، بعد إعلان كارتيرون لقائمة المباراة”.

وأكد أحمد شوبير “مغادرة جميع اللاعبين للمعسكر لا تعني أن المباراة لن تقام، سأذكركم، المباراة ستلعب في موعدها كما أعلن الساعة الساعة والنصف من مساء اليوم الاثنين”.