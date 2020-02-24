باتريس كارتيرون يعصى أوامر مرتضى منصور

رفض المدير الفني لنادي الزمالك “باتريس كارتيرون” التسليم بانسحاب فريقه من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2019، وأصر على اختيار القائمة التي سيخوض بها مباراة اليوم الاثنين 24-2-2020 أمام الأهلي على ستاد القاهرة الدولي.

وتلقى كارتيرون أوامر من رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” مساء أمس الأحد، بإنهاء المعسكر المغلق الذي دخله الفريق بعد العودة من الإمارات، لكنه لم يتعامل بجدية مع تلك الأوامر وقرر اختيار اللاعبين الذين سيخوض بهم مباراة القمة.

وجاء اختيار كارتيرون لقائمة المباراة بعد ساعات من البيان الرسمي الذي نشره مرتضى منصور عبر موقع نادي الزمالك.

وقال بيان الزمالك “قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور (بالإجماع) عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني في الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة القمة علي النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود جنش – محمود أبو جبل – محمد عواد – محمد فتحي

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – أحمد عيد – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – مصطفى محمد – كريم بامبو – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – محمد عنتر – إسلام جابر.

الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو – عمر السعيد.