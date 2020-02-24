الاتحاد المصري يُكذب إدعاءات إدارة الأهلي

كذب الاتحاد المصري لكرة القدم ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، مساء أمس الأحد، والمتعلق بعدم تحصل مجلس إدارة الأهلي على نص كامل للائحة العقوبات من الاتحاد المصري.

وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن امتعاضه الشديد من العقوبات المفروضة على لاعبيه “جونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا”، مؤكدًا بأنه لن يعمل بها وسيتجاهلها تمامًا، لعدم تحصله على نسخة من لائحة العقوبات الجديدة.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري (وليد العطار) عكس ما ادعته إدارة الأهلي، بقوله في بيان رسمي “نود التأكيد على أن اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم كانت حريصة كل الحرص على تسليم جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة”.

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وأضاف “حرصنا على نشر كل ما يتعلق بلائحة لجنة الانضباط والأخلاق على الموقع الرسمي للاتحاد ليطلع عليها الجميع وليس الأندية فقط، وما تزال موجودة باعتبارها إحدى الوثائق المهمة”.

وختم حديثه “مع طلب إدارة النادي الأهلي لهذه اللوائح تم تصويرها وتسليمها إلى السيدة حنان الزيني مديرة التعاقدات بالنادي في وجود العميد محمد مرجان – المدير التنفيذي للنادي -“.