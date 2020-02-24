جدول مباريات اليوم الأثنين 24-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يعتبر اليوم الأثنين الموافق 24-2-2020 يومًا هادئًا على مستوى المباريات، حيث لعبت جميع الفرق الكبرى يوم أمس وايضًا يوم السبت الذي شهد ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربع مباريات في الدوري الإسباني، وثلاث مباريات في الدوري الإيطالي.

ومن ابرز مباريات الدوري الإنجليزي خلال اليومين الماضيين مواجهة “تشيلسي” نظيره توتنهام في ديربي لندن حيث انتصر البلوز على أبناء جوزيه مورينيو بنتيجة (2-1)، وفاز “مانشستر سيتي” على “ليستر سيتي” بهدف مقابل لا شئ.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على “واتفورد” بنتيجة (3-0) على ملعب أولد ترافورد، بينما أستقبل ملعب الإمارات مباراة نارية بين آرسنال وإيفرتون ، حيث نجح الجانرز في تحقيق الفوز بنتيجة (3-2).

وفي إسبانيا تنازل “ريال مدريد” عن صدراته لليجا بخسارته أمام “ليفانتي” على ملعب الأخير بنتيجة (1-0)، قبل ذلك كان برشلونة قد حقق فوزًا كاسحًا على “إيبار” بخماسية نظيفة في مباراة شهدت تألق “ليونيل ميسي” الذي تمكن من تسجيل سوبر هاتريك (4 أهداف).

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي، الذي انتشر في إقليمى فينيتو ولومبارديا، الذى يضم مدينة “ميلانو” التى ينتمى إليها ناديا ميلان و الإنتر، ولكن لم يمنع كورونا “يوفنتوس” من خوض مباراته ضد سبال في ملعب الأخير ونجح اليوفي في تحقيق الفوز بنتيجة (2-1).

ويستقبل ملعب آنفيلد اليوم الأثنين مباراة ليفربول ووست هام يوناتيد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، وسيسعى الريدز إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات الرائعة والإقتراب اكثر من حسم اللقب.

وقبل ذلك سوف يشهد بداية اليوم 4 مباريات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية، حيث يواجه “منتخب مصر” نظيره “الفلسطيني” الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وفي نفس التوقيت تلعب مباراة “السعودية والجزائر”.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ4

الأهلي – الزمالك الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة أون سبورت.

مباريات كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

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السعودية – الجزائر الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

فلسطين – مصر الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

السودان – الإمارات الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.قناة السعودية الرياضية 3.

ليبيا – السينغال الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.قناة السعودية الرياضية 4.

مباريات كأس الإتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ2

الوثبة السوري – الكويت الكويتي 14:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

المنامة البحريني – العهد اللبناني الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

هلال القدس الفلسطيني – الجيش السوري الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس 3.

الأنصار اللبناني – الفيصلي الأردني الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

ليفربول – وست هام يونايتد الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

آينتراخت فرانكفورت -يونيون برلين الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

جل فيسنتي – بنفيكا الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة RTP Internationnal.

مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

بيروجيا – إمبولي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

تشايكور ريزا سبور – إسطنبول باشاك شهير الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس ماكس 5.

قاسم باشا – دينيزليسبور الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس 2 التركية.

مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

إتحاد الجزائر – نادي مولودية الجزائر الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.قناة الجزائرية الثالثة.

مباريات دوري الدرجة الثانية المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

الداخلية – الترسانة الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

سيراميكا – القناة الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

بتروجيت – الزرقا الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

المريخ – منتخب السويس الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

جمهورية شبين – كوكا كولا الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

النصر – النجوم الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة – دور الـ16 الثاني