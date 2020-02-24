رياضة | محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

وأوضح فضل أنه من تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعقابه بالإيقاف لمدة 3 شهور وذلك لهجومه أكثر من مرة بالألفاظ على مجلس الجبلاية وعليه بشكل شخصي.

وأضاف عضو مجلس الجبلاية: "الأهلي قال في حقي ما ليس في وحياة ابني أنني لم أتعمد توقيع عقوبات ضد القلعة الحمراء وكل ما جاء في بيانهم ليس له من الصحة.. ما حدث في مباراة السوبر المصري كان مؤسفًا وكان يتطلب عقوبات رادعة".