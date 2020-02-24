رياضة | محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كذب محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة، الإعلامي يعقوب السعدي ما أثير عن أن قناة أبوظبي لم ترسل أي سيديهات خاصة بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وأكد فضل في تصريحات تليفزيونية أن مجلس الجبلاية تسلم السي دي الخاص من مجلس أبوظبي للإعلام وهو المالك لقناة أبوظبي التي تولت نقل مباراة السوبر المصري.
وأوضح فضل أنه من تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعقابه بالإيقاف لمدة 3 شهور وذلك لهجومه أكثر من مرة بالألفاظ على مجلس الجبلاية وعليه بشكل شخصي.
وأضاف عضو مجلس الجبلاية: "الأهلي قال في حقي ما ليس في وحياة ابني أنني لم أتعمد توقيع عقوبات ضد القلعة الحمراء وكل ما جاء في بيانهم ليس له من الصحة.. ما حدث في مباراة السوبر المصري كان مؤسفًا وكان يتطلب عقوبات رادعة".