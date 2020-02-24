رياضة | "ميدو": قرارات اتحاد الكرة صائبة والمؤامرة أصبحت كل حاجه في حياتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميدو": قرارات اتحاد الكرة صائبة والمؤامرة أصبحت كل حاجه في حياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر صائبة.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ارى ان قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير". Advertisements

وأضاف :"يجب ان تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة فما يحدث الان فرصة ذهبية للإصلاح".

وتابع :"ارفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".