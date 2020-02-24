رياضة | "المصري مظلوم حقنا فين" الهشتاغ رقم 1 علي صفحات البورسعيدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصري مظلوم حقنا فين" الهشتاغ رقم 1 علي صفحات البورسعيدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مشجعي النادي المصري البورسعيدي قبل قليل هاشتاغ "المصري مظلوم حقنا فين"، وذلك عقب تلقى النادي خطابًا يفيد بالتصريح بحضور 1000 مشجع فقط لقاء نهضة بركان المغربي المقرر اإقامته علي ستاد السويس في الأول من مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وهاجم الجماهير القرار وذلك عقب إبلاغ الإدارة بالقرار من قبل اتحاد الكرة، بالرغم من أهمية المبارة، وطلب مجلس إدارة النادي بالسماح بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق وذلك في استاد السويس.

ونال مجلس إدارة النادي جانبًا من الهجوم حيث أعتبر الجماهير موقفهم سلبي في حفظ حقوق النادي والحفاظ علي الروح المعنوية للفريق وتذليل العقبات التي قد تؤثر علي فشل الفريق في المباراة الهامة.

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يذكر أن النادي المصري البورسعيدي يؤدي مبارياته خارج ملعبه منذ سنوات طويلة، بالرغم من أن ذلك يؤثر سلبًا علي مشوار النادي ويُكلف النادي والجماهير مبالغ مادية باهظة.

هذا بالإضافة إلي الخسارات التي تعرض لها النادي والتي دفعت ايهاب جلال المدير الفني للنادي علي التقدم باستقالته وكلف مجلس الادارة طارق العشري خلفًا له.

ومن خلال الهشتاغ يستهدف مشجعي الفريق توصيل اصواتهم إلي اتحاد الكرة والأجهزة الأمنية في محاولة لاستعادة حق الجماهير في مساندة فريقهم خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الفريق.