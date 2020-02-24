الامارات | 10 مشاهد لافتة رفعت وتيرة ربع نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد لافتة رفعت وتيرة ربع نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، الذي أقيم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، العديد من المشاهد والمفاجآت، منها خروج حامل اللقب فريق شباب الأهلي أمام بني ياس الذي فجر مفاجأة كبيرة، ليعلن عن بطل جديد للبطولة الحالية سيتحدد بين أربعة فرق صعدت إلى الدور قبل النهائي، وهي بني ياس والظفرة والشارقة والعين.

وكان شباب الأهلي قد ودّع البطولة بالخسارة أمام بني ياس بهدف دون مقابل، كما خسر الجزيرة أمام الظفرة في مفاجأة ثانية بنتيجة 2-1، وفي قمة العين والوصل فاز الأول بنتيجة 6-5، كما نجح الشارقة في تخطي اتحاد كلباء بأقل مجهود بهدفين دون مقابل، ليلتقي الفريقان في قمة الدور نصف النهائي، ونلقي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البطولة خلال هذا الدور.

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