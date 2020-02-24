الامارات | مهمة صعبة للمصري صفوت والتونسي الجزيري في افتتاح «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة للمصري صفوت والتونسي الجزيري في افتتاح «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال بنسختها الـ29، في الثانية ظهر اليوم، إذ تقام أربع مباريات لحساب الدور الأول من البطولة، المقامة على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، حتى 29 الجاري، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، وسيكون ممثلا العرب في مهمة صعبة، حيث يلتقي المصري محمد صفوت المصنف 132 عالمياً، مع الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 على العالم، فيما يلتقي النجم التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً، مع بطل دبي الرباعي والمصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتبدو حظوظ ممثلَي التنس العربي صعبة، خصوصاً أن الألماني كولشرايبر يتطلع، بمشاركته الثامنة في دبي، إلى تحقيق نتائج إيجابية تساعده في التقدم خطوات على سلم الترتيب، تقابلها طموحات مشروعة للمصري صفوت بتحقيق أولى المفاجآت في دبي 2020، بإقصاء لاعب مصنف أعلى منه والانتقال إلى الدور الثاني، خصوصاً أن جهوزية اللاعب المصري في أحسن حالاتها، كونه قادماً من إنجاز قبل أسبوعين، بحصده لقبه الأول في مسيرته الاحترافية على صعيد بطولات «التحدي» في سلسلة التنس العالمي، عقب الفوز بلقب بطولة لاونسيستون في أستراليا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لاستثمار غياب غريمه التقليدي حامل الرقم القياسي لـ«تنس دبي» بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر، لخضوعه لعمل جراحي، بصورة تضمن لدجوكوفيتش حصد لقبه الخامس في دبي، عقب ألقابه أعوام 2009-2010-2011-2013، إلا أن مهمة دجوكوفيتش لتسجيل بداية طيبة في نسخة 2020 تصطدم بطموحات مشروعة للتونسي مالك الجزيري، المعتاد في دبي على مؤازرة جماهيرية كبيرة، فضلاً عن اعتياده لقاء كبار المصنفين، بالصورة ذاتها التي قادته في نسخة 2018 لإقصاء المصنف الأول في البطولة، البلغاري غريغور ديمتروف. من جهته، أكد المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، عن جهوزيته لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، وقال في تصريحات صحافية إن: «المباراة الأولى في أي بطولة لها حساسيتها، إلا أنني أتسلح بعامل الزخم والجهوزية جراء الفوز أخيراً ببطولة استراليا المفتوحة، كما أنني حرصت على القدوم مبكراً إلى دبي لقضاء بعض الوقت برفقة عائلتي، والاستمتاع على الشاطئ بالشمس الدافئة، بجانب الإعداد لخوض بطولة تحفل بالعديد من الأسماء والنجوم، وكل هذا يتطلب تخطي عقبة الجزيري الذي يتمتع بشعبية واسعة هنا». وحول مشاهدته لردة فعل مالك الجزيري أثناء مراسم القرعة، قال نوفاك: «نعم، لقد شاهدت الفيديو، ونحن صديقان، إنه شخص لطيف وتدربنا كثيراً معاً في دبي وفي البطولات الأخرى، لقد التقينا في مباراة سابقة هنا منذ خمس سنوات، وطبعاً إنه أمر غريب بالنسبة له أن تضعه القرعة دائماً في مواجهة المصنفين الأوائل».

وأضاف: «في مثل هذه المباريات لا يوجد ما يخسره، أعرف أنه سيحاول إرباكي واستغلال الضغط الجماهيري، ولذا سأكون أكثر حذرا وعلى أتم الاستعداد للقائه».

وتابع: «لم ألعب هنا منذ ثلاث سنوات، لذا أنا متشوق للمشاركة فيها من جديد، بعد النتائج الجيدة التي حققتها في السابق، وعازم على تقديم الأداء الأفضل الذي يرضي شغف جمهور التنس في دبي».

حشر آل مكتوم: بطولات «تنس دبي» طوّرت اللعبة محلياً

وصف الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، الدور الفاعل الذي عكسته استضافة الإمارات لبطولة «دبي السوق الحرة» للتنس، بالمميز والكبير، والذي أسهم بنقلة نوعية في تطور التنس في الإمارات والعالم، مؤكداً أن البطولة تعد نقطة مضيئة في البطولات والدورات الرياضية، التي تنظمها وتستضيفها الإمارات سنوياً.

وتقدم الشيخ حشر آل مكتوم، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرعاية سموه الكريمة للبطولة، الأمر الذي مهد لاستمرار تنظيمها بشكل مبهر سنوياً، وجعلها وجهة مميزة لأفضل أبطال العالم، مؤكداً أن إقامة البطولة في الإمارات عززت من تطلعات إدارة الاتحاد لمواصلة نشر اللعبة وتطويرها في الإمارات، والإسهام بتطورها في محيط الإمارات، متمنياً للجنة المنظمة المزيد من النجاح والتألق خدمة للرياضة الإماراتية.

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مباريات اليوم

الزمان: 14:00

الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين (المصنف 69 عالمياً) X الروسي كارين خاشنوف (المصنف 17 عالمياً).

الزمان: 16:00

المصري محمد صفوت (المصنف 132 عالمياً) X الألماني فليب كولشرايبر (المصنف 81 على العالم).

الزمان: 19:00

التونسي مالك الجزيري (المصنف 259 عالمياً) X الصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول عالمياً).

الزمان: 21:00

الفرنسي جيل مونفيس (المصنف التاسع عالمياً) X المجري مارتن فوسكوفيتش (المصنف 73 عالمياً).