الامارات | مدرب بني ياس بقائمة أكبر المدربين سناً في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس بقائمة أكبر المدربين سناً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات وقاعدة بيانات اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، عن قائمة أكبر المدربين سناً، الذين يواصلون عملهم، في الموسم الحالي، رغم كبر سنهم، إذ جاء مدرب بني ياس الحالي، الألماني وينفريد شايفر ضمن القائمة.

وحل المدرب السابق للعين والأهلي، في المركز العاشر، إذ يبلغ شايفر من العمر 70 عاماً، بينما جاء في المركز الأول على مستوى العالم كأكبر مدرب يعمل على مستويات المحترفين، الإيطالي إدواردو ريا (74 عاماً) الذي يتولى تدريب منتخب ألبانيا، بينما جاء في المركز الثاني مدرب الزمالك المصري السابق، وسانتوس البرازيلي الحالي، البرتغالي جوسفالدو فيريرا (73 عاماً)، وتبعه في المرتبة الثالثة مدرب منتخب أوروغواي أوسكار تاباريز بعمر يبلغ (72 عاماً).

وحل في المركز الثالث الأوروغوياني أوسكار تاباريز (72 عاماً) مدرب منتخب أوروغواي.

قائمة أكبر المدربين سناً على مستوى العالم

1- الإيطالي إدواردو ريا (74 عاماً) - منتخب ألبانيا.

2- البرتغالي جوسفالدو فيريرا (73 عاماً) - سانتوس البرازيلي.

3- الأوروغوياني أوسكار تاباريز (72 عاماً) - منتخب أوروغواي.

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4- الروسي يوري سيمين (72 عاماً) - لوكوموتيف موسكو الروسي.

5- الإنجليزي روي هودسون (72 عاماً) - كريستال بالاس الإنجليزي.

6- الهولندي ديك أدفوكات (72 عاماً) - فينورد روتردام الهولندي.

7- الإيطالي جانبييرو فينتورا (72 عاماً) - ساليرنيتانا الإيطالي.

8- السويدي لارس لاغرباك (71 عاماً) - منتخب النرويج.

9- الصربي دوسان باجيفيتش (71 عاماً) - منتخب البوسنة.

10- الألماني وينفريد شايفر (70 عاماً) - بني ياس الإماراتي.