الامارات | 5 أخطاء كارثية تسبّبت في «فوضى الأهداف» بمباراة العين والوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء كارثية تسبّبت في «فوضى الأهداف» بمباراة العين والوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت مباراة العين والوصل، أول من أمس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، رقماً استثنائيا لم يتحقق منذ 25 عاماً، وتحديداً منذ مباراة فوز الشباب على رأس الخيمة 10-1 في موسم 94-95، في دور الـ16 من المسابقة، إذ نجح الزعيم في الفوز على الوصل 6-5 خلال الوقت الأصلي من اللقاء، ليضرب موعداً مع الشارقة في نصف النهائي. وشهدت مباراة العين والوصل أخطاء من المنطقة الفنية لمدربَي الفريقين، والدفاع وحراس المرمى، وكذلك حكم اللقاء الدولي، عمار الجنيبي، الذي أسهم ببعض قراراته في زيادة غلة الأهداف.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمسة أخطاء كتبت سيناريو المباراة المجنونة في مسابقة الكأس، وتسبّبت في «فوضى الأهداف» بعيداً عن الانضباط التكتيكي.

1أخطاء المدربين

برهن مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، على أنه غير قادر على علاج الأخطاء الدفاعية التي يمر بها فريقه هذا الموسم، التي تسببت في تلقي شباك فريقه 19 هدفاً في آخر ست مباريات رسمية له في المسابقات المحلية، كان نصيب العين منها 11 هدفاً، والحال نفسها بالنسبة لمدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي استقبل فريقه 13 هدفاً في آخر ست مباريات رسمية محلية وآسيوية، رغم المحاولات التي أجراها في مباراة الوصل بإجراء تعديلات على الخط الخلفي بإشراك الثنائي محمد أحمد ومحمد علي شاكر، لكن من دون جدوى.

2هفوات الحراس

تسبّبت أخطاء حارسَي مرميَي العين والوصل، خالد عيسى وحميد عبدالله، في عدد الأهداف الكبير، الذي سكن شِباكهما، فالأخطاء مازالت تتوالى من قبل حارس العين الدولي للمباراة الثانية، إذ يتحمل مسؤولية الهدف الثاني الذي سجله الغاني، جورج دوابنغ، بينما يتحمل حارس الوصل مسؤولية هدفين من الأهداف الستة، وتحديداً الهدف الرابع الذي سجله كايو، والهدف السادس الذي أحرزه الكونغولي كودجو لابا، بسبب سوء التمركز.

3ضربات الجزاء

لعبت الأخطاء الدفاعية والتهور من قبل المدافعين دوراً بارزاً في النتيجة الكبيرة، وتحديداً لاعب العين، محمد أحمد، الذي تسبب في ضربتَي جزاء احتُسبتا على فريقه، وسجل منهما الوصل الهدفين الثالث والخامس، وفي المقابل وقع مدافع الوصل، البرازيلي لوكاس جالفاو، في المحظور حينما أبعد إحدى الكرات بيده من داخل الصندوق، وتدخل جورج دوابنغ بعنف ضد لابا، ليحصل العين على ضربتَي جزاء أيضاً.

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4قرارات الصافرة

أسهمت قرارات الصافرة من قبل الحكم الدولي، عمار الجنيبي، في زيادة رصيد الأهداف، عندما احتسب ضربة الجزاء الثانية على الوصل، التي أكد المحلل التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية، مسلم أحمد، أن القرار لم يكن صحيحاً، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة للمدافع جورج دوابنغ، لدفع لابا، وهو القرار الذي أكد مسلم أحمد أنه لا يستحق سوى البطاقة الصفراء.

5تألق لابا

أسهم تألق الكونغولي، كودجو لابا، أمام الوصل في الغزارة التهديفية التي شهدتها المباراة، إذ سجل اللاعب أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في حدوث أخطاء من دفاع الوصل والحارس، ليرفع المهاجم الكونغولي، رصيده من الأهداف مع العين إلى 24 هدفاً في 24 مباراة خاضها بقميص البنفسج في كل البطولات، وصنع أربعة أهداف، لتصل إسهامات لابا في إجمالي الأهداف التي أحرزها الزعيم هذا الموسم إلى 42%.

الأحبابي: ارتكبنا أخطاء دفاعية.. وسنعالجها

اعترف لاعب العين، بندر الأحبابي بأن فريقه ارتكب بعض الأخطاء في مباراة الوصل تسببت في استقبال خمسة أهداف.

وقال في تصريحات صحافية بعد المباراة: «بالفعل هناك أخطاء حدثت من جانبنا في المباراة وخصوصاً في الكرات الثابتة، نحن على ثقة من أن المدرب سيعمل على علاج تلك الأخطاء في التدريبات لتفاديها مستقبلاً».

وأضاف: «كان مهما لنا أن نفوز ونصعد للدور نصف النهائي، كنا واثقين من أن المباراة لن تكون سهلة وأن الوصل سيقدم أفضل ما لديه، لكن في الأخير فزنا وهذا الانتصار سيعطينا الثقة في الفترة المقبلة».

- العين هزم الوصل 6-5 خلال الوقت الأصلي.. وضرب موعداً مع الشارقة بنصف نهائي الكأس.