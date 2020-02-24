الامارات | زيدان: هازار «يتألم» قبل مواجهة سيتي وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: هازار «يتألم» قبل مواجهة سيتي وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، بأن إصابة نجمه البلجيكي إدين هازار «لا تبدو جيدة»، وذلك قبل بداية أسبوع يشهد مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، و«الكلاسيكو» الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي. وتلقى ريال نكسة مزدوجة في المرحلة الـ25 من الدوري السبت، إذ خسر بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي، في نتيجة سمحت لبرشلونة بانتزاع الصدارة (بفارق نقطتين)، بعد فوز كاسح على ضيفه إيبار بخماسية نظيفة، كان نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي أربعة أهداف منها.

وفي لقاء أول من أمس، خسر النادي الملكي أيضاً جهود هازار العائد حديثاً من الإصابة، إذ خرج من أرض الملعب وهو يعرج في منتصف الشوط الثاني.

وبدا أن الدولي البلجيكي يعاني على مستوى الكاحل، وظهر في وقت لاحق وقد وضع كيساً من الثلج في محيط القدم اليمنى، علماً بأنه غاب ثلاثة أشهر عن الفريق بسبب الإصابة، قبل أن يعود إلى صفوفه الأسبوع الماضي ضد سلتا فيغو (2-2). وقال زيدان بعد الخسارة، وهي الثانية لريال هذا الموسم في «الليغا»، إن الإصابة الجديدة لهازار «لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة»، موضحاً أن «موضع الإصابة السابقة قد يصبح ضعيفاً».