الامارات | أرقام أروابارينا تثير القلق في شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أروابارينا تثير القلق في شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في موقف صعب، بعدما تراجعت نتائج شباب الأهلي في شهر فبراير الجاري، وغابت الانتصارات تماماً عنه، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى 29 يناير الماضي، عندما تغلب بصعوبة على حتا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب من دوري الخليج العربي.

وشهد الشهر الجاري خوض شباب الأهلي خمس مباريات لم يحقق خلالها أي انتصار، إذ لعب أمام الفجيرة في الدوري، وتعادل من دون أهداف، بينما تلقى هزيمته الثانية في الدوري، عندما خسر على أرضه أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف، وبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بالخسارة في أول مباراتين، خارج أرضه أمام باختاكور بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها على أرضه أمام الهلال السعودي، قبل أن يتلقّى صدمة جديدة بالخروج من كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام بني ياس بهدف دون رد في دور الثمانية.

وفي الوقت الذي كانت تصريحات الجهاز الفني واللاعبين، بأن الفريق ينافس على جميع البطولات، أصبح شباب الأهلي ينافس فقط على لقب الدوري، خصوصاً أن الفريق بدأ الموسم بخسارة لقب كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة بركلات الترجيح، وخسر نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر بهدفين مقابل هدف في الشهر الماضي، وأكمل السجل السلبي بالخروج من كأس الخليج العربي.

وخسر شباب الأهلي فرصة الدفاع عن لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، اللذين حققهما في الموسم الماضي، واقتصرت طموحاته على الفوز بلقب الدوري، الذي يتصدر لائحته، ولكن هذه الصدارة اهتزت في آخر جولتين، بتعادل الفريق مع الفجيرة والخسارة أمام الجزيرة، ليتقلص الفارق مع العين في المركز الثاني إلى خمس نقاط.

ورغم أن أروابارينا كان بمثابة «نقطة التحول» في نتائج شباب الأهلي في الموسم الماضي، عندما تولى تدريب الفريق خلفاً للتشيلي خوسيه لويس سييرا، وتقدم الفريق من المركز الـ11 إلى الوصافة في الدوري والفوز بلقبي الكأسين والتأهل إلى دوري أبطال آسيا بعد غياب موسمين، إلا أن الموسم الحالي قد يهدر من خلاله «الفاسكو» ما قام به، بعدما تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير.

وحقق شباب الأهلي الفوز في 69% من المباريات التي خاضها في الدوري في الموسم الحالي تحت قيادة أروابارينا، بالفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة مرتين، ويمتلك أقوى خط دفاع بدخول مرماه تسعة أهداف، وثاني أقوى خط هجوم بإحراز لاعبيه 33 هدفاً.

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وتُعد أبرز سلبيات أروابارينا هي أرقامه في المباريات الحاسمة، بخسارته كأس السوبر أمام الشارقة وكأس الخليج العربي أمام النصر، كما خسر أثناء توليه تدريب الوصل النهائي في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ورغم تفوقه على العين في ملعبه بهدفين مقابل هدف، وعلى الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن المدرب الأرجنتيني يتلقى انتقادات كبيرة من مشجعي النادي بشأن عدم إدارته للمباريات الصعبة بشكل جيد.

عبيد: كوندي «نقطة التحوّل» في مشوار شباب الأهلي

قال مدير فريق الكرة بنادي النصر، السابق، خالد عبيد، إن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لا يتحمل بشكل كامل مسؤولية تراجع نتائج «فرسان دبي»، وعدم فوز الفريق آخر خمس مباريات.

وأوضح عبيد لـ«الإمارات اليوم» أن نقطة التحوّل السلبية في مشوار شباب الأهلي في الموسم الحالي، كانت التعاقد مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي قادماً من بني ياس خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وقال: «انضمام كوندي أضر بطريقة لعب المدرب الأرجنتيني، الذي اتبعها منذ بداية الموسم، إذ بات المهاجم الدولي، أحمد خليل لا يشارك بشكل أساسي، في الوقت الذي كان فيه (الغزال الأسمر) يعيش أفضل فتراته، إلا أن التعاقد مع اللاعب الإسباني لم يقدم الإضافة للفريق، وأبعد خليل عن المشاركة».

وأضاف: «غياب ليوناردو دي سوزا أثر سلباً في أداء الهجوم، وهناك استعجال مشاركة ماجد حسن في التشكيلة الأساسية، خصوصاً أنه عائد بعد غياب طويل بداعي الإصابة».

69 %

نسبة فوز شباب الأهلي في مباريات الدوري تحت قيادة أروابارينا.