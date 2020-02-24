الامارات | «الملك فيوري» يعود إلى عرش الملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك فيوري» يعود إلى عرش الملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البريطاني تايسون فيوري لقب المجلس العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل، بفوزه بالضربة القاضية الفنية على الأميركي ديونتاي وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما ليل السبت الماضي في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وبعد نحو 14 شهراً من نزالهما الذي انتهى بالتعادل، واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني (31 عاماً) سطوته في نزال الإعادة، وقدم «أقوى أداء في مسيرته في الملاكمة»، بحسب توصيف هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، لينهي بذلك احتكار منافسه الأميركي للقب لخمسة أعوام. وأتى الحسم بقرار من الحكم في الجولة السابعة، بعدما وجه فيوري ضربات قوية، لاسيما باليد اليمنى لمنافسه، تسببت بنزف الدم من أذنه اليسرى وفمه، وأبقاه خلال الجولات في موقع دفاعي متراجع. وتمكن البريطاني من إسقاط منافسه وايلدر (34 عاماً) أرضاً في الجولتين الثالثة والخامسة، قبل أن يوقف الحكم كيني بايلس النزال قبل دقيقة و39 ثانية من نهاية الجولة السابعة، معلناً خسارة وايلدر للمرة الأولى في مسيرته بعد 42 فوزاً (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل وحيد.