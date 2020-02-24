شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد تسليم اللوائح للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد كان حريصا لتسليم جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة.

وأوضح العطار أنه فيما يتعلق بلائحة الانضباط، فقد حرصنا على نشرها بالكامل على الموقع الرسمي للاتحاد ليطلع عليها الجميع وليس الأندية فقط، وما تزال موجودة باعتبارها إحدى الوثائق المهمة.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أنه مع طلب النادي الأهلي لهذه اللوائح تم تصويرها وتسليمها للسيدة حنان الزيني، مديرة التعاقدات بالنادي في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.