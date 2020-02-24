شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تصعيد أزمة عقوبات الانضباط ضد الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي، عقب إعلان لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على لاعبى الفريق الكروى الأول والتى تضمنت إيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا» حتى نهاية الموسم، وإيقاف الثنائى النيجيرى جونيور أجايى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم الأهلى 100 ألف جنيه على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء السوبر بالإمارات، وحتى مثول الجريدة للطبع عقد مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب اجتماعا عاجلا أمس للرد على العقوبات من أجل حفظ حقوق النادى ولاعبيه بشكل كامل.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الاتجاه داخل النادى التقدم بطلب بتقليص عقوبات محمود كهربا وجونيور أجايى وياسر إبراهيم، بداعى أن الأمور بدأت من طرف لاعبى الزمالك الذين استفزوا جماهير الأهلى ودخلوا في مشادات واضحة وعنيفة مع لاعبى الأحمر، وكشف المصدر أن مجلس الإدارة سيقوم بتصعيد الموضوع في حالة رفض الالتماس لتخفيف العقوبات بالتقدم بشكوى لدى المحكمة الرياضية للدفاع عن حقوق النادى.

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وطلب مجلس الأهلى من اتحاد الكرة حيثيات القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق ضد لاعبيه ولاعبى الفريق المنافس حتى يتمكن النادى من اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المبررات التي ساقها مسؤولو الجبلاية.

وتابع المصدر أن الاجتماع سوف يناقش الأحداث التي شهدها السوبر بعد الاطلاع على التقرير الذي أعده خالد الدرندلى رئيس بعثة الفريق في الإمارات، بجانب مناقشة التحضير لمباراة صن داونز التي ستقام 29 فبراير الجارى في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى تعتبر من أصعب المواجهات التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة. وكشف المصدر أن إدارة النادى أبدت غضبها من عدم إيقاف محمود شيكابالا حتى نهاية الموسم، بعد أن خرج عن النص بشكل غير مسبوق عقب اللقاء.

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بالأهلى- رفض ذكر اسمه- أن العقوبات التي صدرت بحق لاعبى فريقه ظالمة ولا تتناسب مع المشاكل التي صدرت خلال السوبر الإماراتى من جانب لاعبى الزمالك، وشدد المصدر على أن محمود كهربا لم يرتكب الخطأ الذي يستحق عليه الإيقاف حتى نهاية الموسم، لافتا إلى أن هناك لاعبين في الزمالك ارتكبوا تصرفات غير مسؤولة، وتمت معاقبتهم بشكل لا يتناسب مع تصرفاتهم، وشدد المصدر على أن الأهلى لن يترك حقه في العقوبات التي صدرت من مسؤولى اتحاد الكرة، خصوصا أنها استهدفت عناصر أساسية من الفريق بعكس العقوبات التي صدرت بحق لاعبى الزمالك الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع فريقهم.

يأتى هذا في الوقت الذي طلب فيه محمود عبدالمنعم «كهربا» من جهاز الكرة بالفريق الكروى الأول ضرورة التدخل لتخفيف العقوبة التي صدرت ضده، مؤكدا للمقربين منه أنه كان يدافع عن جماهير النادى بعدما توجه إليهم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك من أجل استفزازهم والاحتفال باللقب المحلى.