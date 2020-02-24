شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الـ«10» ساعات الحاسمة داخل لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصري اليوم» كواليس اجتماع لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البندارى، خلال اجتماعها، «السبت» لمناقشه الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، وحسمها الزمالك بركلات الترجيح، ودعت اللجنة لاجتماع طارئ السبت بعد ساعات من مباراة القمة لاتخاذ القرارات المناسبة وللرد على التجاوزات التي شهدتها المباراة من جانب لاعبى الفريقين، وعقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح السبت، واستمرت لمدة 10 ساعات، بحضور المستشار عمرو الجوهرى نائب الرئيس، وعضوية كل من مازن يحيى وأحمد مصطفى وكريم قنديل في حضور حسام الزناتى، رئيس لجنة المسابقات، ولكنه حضر الاجتماع بصفته منسقاً لمباراة السوبر من أجل الاستماع لأقواله.

ووفقاً لمصدر بارز داخل اللجنة فإنه تم الاستناد إلى تقرير حكم المباراة النرويجى موين أودفار، وتفريغ كاميرات ملعب المباراة، بالإضافة لكاميرات تقنية الفيديو التي تم استخدامها في المباراة، وتم الاطلاع على كافة الأمور من أجل اتخاذ القرار المناسب وفقاً للوائح المعمول بها.

وكشف المصدر أن تقرير الحكم النرويجى هو السبب الرئيسى في إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى لنهاية الموسم، خاصة أن الحكم دون في تقريره أن اللاعب تعمد الاستمرار في سوء السلوك منذ أن شارك كبديل في الشوط الثانى، وبناء عليه توترت أحداث المباراة، بالإضافة لحصوله على كارت أحمر عقب المواجهة بسبب اشتباكه مع عبدالله جمعة وطارق حامد لاعبى الزمالك، وأكد أن اللجنة لم «تذبح» اللاعب كما يردد البعض، خاصة أنه وفقاً للوائح كان معرضاً لقرار الشطب بسبب سوء السلوك إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بإيقافه حتى نهاية الموسم، والأمر نفسه مع إمام عاشور لاعب الزمالك الذي تم إيقافه لنهاية الموسم أيضاً بسبب سوء السلوك بعدما تعدى بالضرب على وليد سليمان لاعب الأهلى في الظهر، رغم فارق السن الكبير بين اللاعبين، ليشمل هذا القرار حسابات تربوية ضد إمام عاشور باعتبار أنه لاعب صغير السن ولابد من قرار رادع معه حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى

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وعن إيقاف شيكابالا 8 مباريات، أكد المصدر أن اللجنة راعت الهتافات المسيئة التي تحملها اللاعب، بالرغم من أنها كانت قاسية بسبب دخولها في «الأعراض» طوال أحداث المباراة من جانب جماهير الأهلى التي حضرت في المدرجات، ومع ذلك التزم الصمت، قبل أن يخرج عن شعوره عقب المباراة ولهذا تم إيقاف اللاعب 8 مباريات وتغريمه مادياً، ورأت اللجنة أن تصرف اللاعب كان رد فعل لاستفزازات جماهير الأهلى.

وعن عدم إيقاف طارق حامد، أكد المصدر أنه عندما تم الاستماع لأقوال حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات والذى كان حاضراً واقعة اشتباك لاعب الزمالك مع كهربا، قال الزناتى: «أنا مسمعتش أي شتيمة قالها طارق حامد» ولذلك لم يحصل على أي عقوبة لأننا لم نعاقب على «حركة الشفايف» التي أظهرتها كاميرات التليفزيون، فضلاً عن أن تقرير الحكم لم يدن طارق حامد، ولهذا رأت اللجنة أنه لا يوجد سبب أو دليل لتوقيع عقوبة على اللاعب.

من جانبه، أكد المستشار السيد بندارى رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: أن اللجنة طبقت القواعد واللوائح في ضوء المستندات الرسمية التي استندت إليها اللجنة قبل اتخاذ قراراتها، وأكد أن اللجنة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ولا تحركها الأهواء أو المصالح الشخصية، كما ردد البعض خلال الساعات الماضية.

وشدد على أن أحدا من أعضاء اللجنة الخماسية لم يتدخل في القرارات أو تحريكها في إطار معين، قائلاً: «لا يجرؤ أحد على التدخل في عملى سواء أن كان عمرو الجناينى أو محمد فضل لأننا جميعاً في لجنة الانضباط نعرف طريقه العمل وعلى الجميع أن يتقبل نتائج أخطائه من كلا الفريقين».

وأوضح أنه حتى كتابة تلك السطور لم يتقدم الأهلى أو الزمالك بأى التماس أو تظلم على القرارات، مؤكداً على حقهم في ذلك، وطالب الجميع بدراسة الأمر جيداً قبل الهجوم على لجنة الانضباط أو اتهامها بالمجاملة، خاصة أن جميعهم مستشارون ورؤساء استئناف، كما أن باقى أعضاء اللجنة لا يعرفون أسماء اللاعبين، ولكنهم يطبقون القانون والعدالة فقط.