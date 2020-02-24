«الأولمبية» تهنئ هداية ملاك بالتأهل لأولمبياد طوكيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد التايكوندو والبطلة الأولمبية هداية ملاك، بعد تأهلها للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الصيف المقبل. ونجحت صاحبة برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، فى التأهل للأولمبياد بطوكيو عقب الفوز على بطلة كينيا فى إطار بطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالمغرب، فى الدور نصف النهائى. وعبر المهندس هشام حطب عن سعادته وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد هذا الإنجاز الكبير وارتفاع عدد الأبطال المصريين المشاركين فى الأولمبياد وزيادة عدد البعثة المشاركة بالدورة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر من هداية ميدالية أولمبية جديدة فى طوكيو.

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