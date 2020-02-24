شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر يلتقي فلسطين في دورة السعودية الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى عند الثانية والنصف عصر اليوم «الاثنين» منتخبا مصر وفلسطين للشباب، على ستاد الأمير سعود بن جلوى بالدمام، في ختام مباريات المجموعة الثالثة والتى يتشارك في صدارتها منتخبا مصر والسعودية بـ4 نقاط، وذلك بكأس العرب تحت 20 سنة، والتى تستضيفها السعودية حتى الخامس من مارس المقبل.

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وكان شباب الفراعنة حققوا الفوز على الجزائر في مستهل مبارياتهما في البطولة الودية بفوز كبير على الجزائر بـ4 أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل مع السعودية بهدفين لمثلهما.

ويتوقع أن تكون المواجهة سهلة لأبناء مصر لفارق الإمكانيات والخبرة بين لاعبى المنتخبين، خصوصا بعدما تلقى المنافس هزيمتين في البطولة أمام السعودية والجزائر.

ويسعى ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب لمواصلة عروضه القوية والوصول للأدوار النهائية على أقل تقدير.