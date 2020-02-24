اخبار الرياضه

شباب مصر يلتقي فلسطين في دورة السعودية الودية

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر يلتقي فلسطين في دورة الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى عند الثانية والنصف عصر اليوم «الاثنين» منتخبا مصر وفلسطين للشباب، على ستاد الأمير سعود بن جلوى بالدمام، في ختام مباريات المجموعة الثالثة والتى يتشارك في صدارتها منتخبا مصر والسعودية بـ4 نقاط، وذلك بكأس العرب تحت 20 سنة، والتى تستضيفها السعودية حتى الخامس من مارس المقبل.

Advertisements

وكان شباب الفراعنة حققوا الفوز على الجزائر في مستهل مبارياتهما في البطولة الودية بفوز كبير على الجزائر بـ4 أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل مع السعودية بهدفين لمثلهما.

ويتوقع أن تكون المواجهة سهلة لأبناء مصر لفارق الإمكانيات والخبرة بين لاعبى المنتخبين، خصوصا بعدما تلقى المنافس هزيمتين في البطولة أمام السعودية والجزائر.

ويسعى ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب لمواصلة عروضه القوية والوصول للأدوار النهائية على أقل تقدير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب مصر يلتقي فلسطين في دورة السعودية الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا