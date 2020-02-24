شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيلو: سعيد بتواجدي مع الفريق الدجلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب اليونانى نيقوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى الجديد لفريق وادى دجلة، تقريرا مفصلا عن جميع لاعبى فريقه، من أجل التعرف على إمكانيات ومستويات اللاعبين، ومن المنتظر أن يسلم الجهاز المعاون التقرير لليونانى بابافاسيليو لدراسته ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.

وأعرب بابافاسيلو عن سعادته بتولى تدريب الفريق الدجلاوى، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادته نحو المنطقة الدافئة.

وقاد بابافاسيليو أول تدريباته مع الفريق الدجلاوى، عقب توليه المهمة بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذي رحل بالتراضى بعد سلسلة سوء النتائج التي حققها الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم الحالى.