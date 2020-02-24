شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي.. الجلاد الذي لا يرحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى تحطيم الارقام القياسية بعدما نجح أمس الأول في تحقيق إنجاز جديد بتسجيله 4 أهداف «سوبرهاتريك» لفريقه في شباك إيبار على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 25 لليجا.

واستعاد ميسى ذاكرته التهديفية بعد أن غاب عن التسجيل في المباريات الأخيرة، ليقود البلوجرانا للنقطة الـ55.

ونجح ليونيل بتسجيلة رباعية إيبار التي شهدت تسجيل اللاعب الأرجنتينى للهاتريك رقم 54 في مسيرته، سواء مع المنتخب الأرجنتينى أو برشلونة، بينما نجح قائد المنتخب الأرجنتينى في تسجيل «سوبر هاتريك» للمرة الخامسة في مسيرته بالدورى الإسبانى.

كما قالت صحيفة «سكاى سبورتس» الإسبانية إن هاتريك ليونيل ميسى أمام إيبار هو الـ48 في مسيرته بالليجا الإسبانية.متفوقا على البرتغالى كريستيانو رونالدو الذي سجل خلال مسيرته 47 هاتريك.

ويمتلك ميسى بعد مباراة إيبار رقمًا مميزًا آخر حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في شوط واحد فقط، للمرة الرابعة في مسيرته.

وكان أول هاتريك لميسى في شوط واحد كان أمام أرسنال عام 2010 في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا عندما سجل رباعية فريقه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1 للبلوجرانا، وكرر ميسى الأمر ذاته في 2011 أمام ريال مايوركا، ثم أمام أشبيلية عام 2013.

وتعد ثلاثية ميسى في الشوط الأول من اللقاء هي ثانى أسرع «هاتريك» في مسيرة نجم الفريق الكتالونى بعد أن سجل أهدافه الثلاثة في 40 دقيقة فقط.

وكان ميسى قد سجل هاتريك أمام مايوركا في 2011 خلال 31 دقيقة فقط على نفس الملعب.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن ميسى أنهى فترة غيابه عن تسجيل الأهداف بعد 4 مباريات متتالية عجز فيها النجم الأرجنتينى عن هز شباك المنافسين.

وتابعت: من جديد يثبت النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى أنه لاعب من كوكب آخر بعدما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول في مرمى إيبار.

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ورفع ميسى عدد أهدافه في الليجا هذا الموسم إلى 18 هدفا ليتصدر قائمة الهدافين ويصبح على رأس قائمة البيتشيتشى.

وصنع ليو 12 هدفا للبارسا في 20 مباراة بالدورى وهو أكثر لاعب نجح في صناعة أهداف في الموسم الجارى بالليجا.

كما حفلت المواجهة الأخيرة لبرشلونة بالعديد من الأرقام المميزة كان بطلها ميسى أبرزها:

- برشلونة تخطى ريال مدريد في عدد الأهداف بتاريخ الليجا- برشلونة 6151- ريال مدريد 6150 قبل مواجهة الملكى لفريق ليفانتى.

ميسى أول لاعب في تاريخ كرة القدم يساهم في أكثر من 1000 هدف- 695 هدفا- 306 تمريرات حاسمة.

أسيست للوافد الجديد مارتن برايثويت في أول ظهور له مع برشلونة.

ليونيل ميسى تخطى غريمه التقليدى البرتغالى كريستيانو رونالدو، في عدد الهاتريك- ميسى 48- رونالدو 47.

ساهم ليونيل ميسى حتى الآن في 30 هدفا مع برشلونة في الدورى الإسبانى هذا الموسم، سجل 18 وصنع 12.

ليونيل ميسى أمام إيبار: 11 مباراة- 20 هدفا.

- أربع مباريات لم يتمكن من التسجيل وفى مباراة وحده وخلال 40 دقيقة يسجل ليونيل ميسى هاتريك و4 أهداف في اللقاء.

- ميسى هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف للفرق التي دربها مدرب إيبار منديلبار في تاريخ الليجا.