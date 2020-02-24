شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يحذر لاعبي القطبين من الانفلات ويتوعد بعقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من العصبية أو الخروج عن النص في مباراة القمة، التي ستجمع بين الأهلى والزمالك، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الدورى الممتاز، كما حدثت في مواجهة الفريقين، الخميس الماضى، ببطولة السوبر.

وشددت اللجنة على مسؤولى الأهلى والزمالك بالتنبيه على اللاعبين بعدم إثارة الشغب داخل الملعب والحفاظ على السلوك الرياضى حتى انتهاء المباراة، وكشفت عن أنه في حال وجود أي سلوك غير رياضى بين اللاعبين ستكون هناك عقوبات جديدة في انتظار أصحابها.

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وطلب مسؤولو اتحاد الكرة من الجماهير ووسائل الإعلام العمل على التهدئة وعدم إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة أنها مباراة فقط في كرة القدم، كما طالب «الجبلاية» مسؤولى الناديين بالالتزام بالعدد المحدد الخاص بحضور المباراة لكليهما، حيث من المفترض أن يتواجد 30 فردًا فقط، مقسمة على 15 فردًا للأهلى ومثلها للزمالك.

من ناحية أخرى، تستقبل اليوم خزينة الاتحاد مليونًا ونصف المليون درهم إماراتى، تمثل قيمة الدفعة الثانية، حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبوظبى الرياضى، مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصرى التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبى، الخميس الماضى، وفاز بها الزمالك على الأهلى بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

كما تستقبل الخزينة أيضًا مبلغ 800 ألف درهم، تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف درهم، وحصل مسؤولو الاتحاد على الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالى، والبالغة مليونًا ونصف المليون درهم.