شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: إذا لم يلعب الزمالك مباراة الغد سيعتبر مهزومًا 2-0 وسيخصم 6 نقاط منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية «أنا مبزهقش ومحدش هيهزني إذا لم يلعب الزمالك مباراة الغد، سيتم تطبيق اللائحة عليه وسيعتبر مهزومًا 2-0 وسيتم خصم 6 نقاط منه».

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وتابع في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، الأحد: «أنا أطبق اللائحة فقط.. بيان النادي الأهلي يشير إلى انحيازي إلى جهة واحدة والمقصود بها الزمالك، وهل رئيس الزمالك راضي عن القرارات».

وأردف: «حيثيات الحكم تقول إن كهربا بدأ الشرارة، وتقرير الحكم ذكر هذا الأمر، ومراقب ومنسق المباراة، إضافة إلى ما شاهدناه في الفيلم».

وتابع: «حصلت على اللقطات من الفار بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وكافة اللقطات موجودة في اتحاد الكرة للأندية الراغبة في الاطلاع عليها، بجانب تقرير الحكم».