شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: قرارات اتحاد الكرة كلها «صائبة».. وبداية للإصلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم النادي الزمالك الأسبق، إن «قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير».
وأكد ميدو، في حسابه على «تويتر» أنه «يجب أن تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة فما يحدث الآن فرصة ذهبية للإصلاح»، مضيفًا: «أرفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة».
وتابع: «الناس اللي بتقول عمرو الجنايني كان بيحتفل مع الزمالك..اتقوا الله الراجل راح للنادي الأهلي سلمهم درع الدوري ومنصور معاهم..هو إحنا لازم تبقى المؤامرة كل حاجه في حياتنا؟».
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