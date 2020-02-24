شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يرد على بيان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على بيان النادي الأهلي اليوم والذي صدر منذ قليل. Advertisements وأوضح رئيس اللجنة الخماسية قائلاَ :«لائحة اللجنة الخماسية معتمدة من الفيفا وتطبيقها قد يغضب البعض ولكننا سنرد على كل شيء». وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية«: الصورة المتداولة لاحتفالي في كأس السوبر، تم تحريفها.. كنت أقوم بالنداء على ناشيء الزمالك سعد محمد ليقوم باستلام ميداليته». وعن عقوبات لجنة الانضباط بالأمس:«قال قسما بالله كل ما يخص العقوبات انا لا اعلم عنه شيء.. قلت لرئيس اللجنة نقلل العقوبة دي ونكتر العقوبة دي قالي مش هتنزل معايا القبر».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني يرد على بيان الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.