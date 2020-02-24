شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: قرارات اللجنة الخماسية «ظالمة».. والعقوبة اتفصلت على «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن قرارات الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، للرد على عقوبات اتحاد الكرة، تؤكد رفض النادي القاطع لهذه القرارات، «لا يمكن الاعتداد بها، لأنها صدرت دون إخطار النادي الأهلي بشيء».

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أن اللائحة المعدلة لم يطلع الأهلي عليها كنادي، منذ تعديلها، رغم أننا خاطبنا الاتحاد عدة مرات، «ولو تم الاتفاق على تعديلات اللائحة، فهي لم تحظ بقبول وتأييد كامل، ولا تفويض من رؤساء الأندية، وأن الجهة المخول لها ذلك، هي لجنة المسابقات، وليس لجنة الانضباط والأخلاق، وفقا لنصوص اللائحة الأصلية».

ووصف العقوبات بالظالمة والمارقة، وأنها تخضع لازدواجية بينة في المعايير، لأنها لم تردع الفاعل الأصلي المرتكب للفعل الفاضح، وارتكب هذه الأمور عدة مرات في سوابق مختلفة تتعلق بالأخلاق، مشيراً إلى أن العقوبة التي اتخذت بحق شيكابالا، جرى تفصيلها خارج نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما تم توقيع عقوبات أشد على لاعب الأهلي في المقابل.