شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يضع خطة إعادة الهيبة للمصرى قبل «نهضة بركان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل فريق المصرى البورسعيدى عهدا جديدا بعد تولى طارق العشرى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لإيهاب جلال الذى رحل عن تدريب الفريق بالتراضى بسبب سوء النتائج فى الآونة الأخيرة، ويحمل العشرى آمال جماهير بورسعيد بحثًا عن ذكريات الماضى القريب التى صال وجال فيها الفريق محليًا وإفريقيًا وقدم مستويات رائعة، وضمت صفوفه لاعبين دوليين.

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ويواجه العشرى عددا من التحديات أمامه خلال مسيرته مع المصرى، فى مقدمتها إعادة تصحيح الأوضاع مرة أخرى بالفريق بعد فترة من التذبذب فى النتائج جعلته فى مرمى نيران الغضب الجماهيرى مؤخرا، وخرجت أصوات تطالب الإدارة منذ فترة بإحداث ثورة تغيير بإبعاد إيهاب جلال وتعيين مدرب جديد حتى جاءت الخسارة الأخيرة من المقاولون العرب برباعية نظيفة والتى كانت القشة التى قصمت ظهر البعير، واضطرت الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بإنهاء عقد إيهاب جلال بالتراضى وتعيين طارق العشرى، كما يبحث المدير الفنى الجديد عن علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون وأظهرت الفريق بمستوى ضعيف فى بعض المباريات ليحتل المركز العاشر بجدول الدورى بعدما خاض 16 مباراة وتتبقى له واحدة مؤجلة، حيث فاز فى 5 وتعادل مثلها وخسر 6 مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا، بينما سيكون التحدى الأصعب أمام العشرى كسب ثقة جماهير بورسعيد التى أبدت غضبها الشديد من تراجع نتائج الفريق ووصل الغضب قمته خلال مواجهة المقاولون الأخيرة بعدما اشتبك لفظيا واحد من الجماهير مع الثنائى محمود وادى وفريد شوقى، وتم توقيع عقوبة مالية 200 ألف جنيه على كل واحد منهما، ويركز العشرى أيضا على العامل النفسى نتيجة الإحباط الذى سيطر على اللاعبين مؤخرا، وتقرر تكثيف الجلسات مع اللاعبين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التى يمرون بها.

من ناحية أحرى، قررت إدارة النادى تعيين عبدالظاهر السقا، مديراً للكرة، فيما قرر طارق العشرى تكثيف الجرعات التدريبية بإقامة المران على فترتين صباحا ومساء بمعسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة نهضة بركان المقررة 1 مارس المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وفضّل العشرى اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر؛ وذلك للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الإفريقية والمحلية، ويواجه المدير الفنى أزمة إصابة الثلاثى أحمد مسعود وبهاء مجدى وإسلام أبوسليمة الذين يعتبرهم المدير الفنى الأعمدة الرئيسية بالفريق، كما طلب العشرى من ميمى عبدالرازق ترشيح عدد من العناصر المميزة بالناشئين لتصعيدهم للفريق الأول عقب خوض مباراتى نهضة بركان لرغبته فى تجهيز المميزين للمرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد العشرى أن هدفه فى المرحلة المقبلة إعادة الثقة للاعبين مرة أخرى ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج. وأضاف أن «مواجهتى نهضة بركان عسيرتان فى ظل الظروف التى يعانى منها الفريق، لكن سنحاول علاج الأخطاء وتجهيز الفريق جيدا قبل جولة الذهاب، ونأمل فى تحقيق الفوز لتسهيل المهمة خلال مباراة الإياب بالمغرب». وتابع «نحتاج لمؤازرة الجمهور الذى يعتبر الداعم الأول للفريق، ووقوفه مع الفريق ضرورى حتى يعود المصرى إلى سابق عهده فى التواجد بمركز متقدم بالجدول لضمان المشاركة الإفريقية فى الموسم الجديد». واختتم العشرى تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس الإدارة على الثقة التى جعلتهم يختارونه لتدريب الفريق وموافقتهم على جميع المطالب التى حددها خلال الجلسة التى جمعته برئيس النادى.