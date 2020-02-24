شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قرار عدم استكمال الدوري لا رجعة فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، أن قرار عدم استكمال النادي الأبيض لمباريات الدوري، قرار نهائي لا رجعة فيه، موضحًا أن الاجتماع الذي عقدته إدارة النادي مساء اليوم، للرد على عقوبات اتحاد الكرة التي فرضت أمس، بعد أحداث السوبر المصري، الذي عقد الخميس الماضي في أبوظبي، ناقش عدة ملفات بكامل أعضاء المجلس، وبعد بحث كل الأمور توصل لهذا القرار.

وأضاف «الراعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أنه جرى مناقشة خلال الاجتماع، ملف الظلم التحكيمي في مباريات الدوري، ضد الزمالك، وكان القرار أيضًا بسبب موجة الظلم، التي تعرض لها فريق الزمالك، خلال الفترة الماضية بسبب التحكيم، فضلًا عن عقوبات اللجنة الخماسية الأخيرة.

وأوضح أن إيقاف رئيس النادي غير قانوني، واللجنة الخماسية قراراتها دائما تجاه النادي غير قانونية وظالمه، والعقوبات على الأهلي والزمالك مغلظة، وغير قانونية ومخالفة للوائح.