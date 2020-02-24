شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: عمرو الجنايني أشعل النار بين جماهير الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن قناة أبوظبي الرياضية، نفت إرسال مقاطع مصورة من مباراة السوبر المصري بين ناديي الزمالك والأهلي في أبوظبي لاتحاد الكرة المصري، وهو ما يؤكد زيف وازدواجية هذه القرارات والعقوبات التي صدرت بعد أحداث الشغب التي شهدها اللقاء.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، اتخذ عدة قرارات، أهمها إرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة الدولي «فيفا» ضد عمرو الجنايني، لأنه لم يتمتع بالحياد في منصبه، وأشعل النار بين جماهير الناديين الأهلي والزمالك، باحتفاله بين جماهير الزمالك بعد المباراة، وهذا ثابت بمقاطع مصورة وسنصعد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية، وكل المؤسسات الدولية، ضد رئيس اللجنة الخماسية.

وأوضح المتحدث باسم النادي الأهلي أن النادي سيوقف التعامل مع اللجنة الخماسية، لقراراتها التي يصيبها العوار، موضحًا في الوقت ذاته، أن النادي سيشارك في مباراة غدا، لكنه سيعلق حضور الاجتماعات الخاصة باللجنة الخماسية، حتى انتهاء ولايتها، وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما أن الجنايني تعامل في مباراة السوبر كمشجع، وليس كرئيس للجنة الخماسية.