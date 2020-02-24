شكرا لقرائتكم خبير اللوائح نصر عزام يكشف مفاجآة نارية عن عقوبات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نصر عزام٬ خبير اللوائح الرياضية٬ أن اللوائح الدولية تنص على التحقيق مع اللاعبين قبل اتخاذ القرارات.

وقال عزام فى تصريحات تلفزيوينة :"من حق الزمالك والأهلي الاستئناف على القرارات٬ ومن الممكن أن تتلغي نهائيا٬ وكان يجب عدم الاستماع لطرف واحد فقط".

وأضاف: "لا يجوز عدم استلام الأندية اللوائح فى بداية الموسم وكما أنها غير معلنة على الموقع الرسمي للجبلاية ويجب معالجة هذه الأمور خلال الفترة المقبلة".

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.