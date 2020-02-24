شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الجنايني عاقب شيكابالا ومشافش عاشور ورمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك استيائه الشديد من فرض عقوبة على محمودد شيكابالا نجم الفريق.

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وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:"حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي الأهلي تلفظا ضد الزمالك ولم يتم عقابهما من قبل لجنة الجنايني ".

وأنهى حديثه مقدما صور من أحداث الشغب في مباراة السوبر يظهر خلاله أحمد زاهر إداري الزمالك وهو يتعرض للضرب من قبل لاعبي الأهلي قائلا:"دة أحمد زاهر بيتضرب وهو اللي اتعاقب".