شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يقسم: لا أعلم شيء عن العقوبات وهناك حملة ضدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقسم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة أنه لا يعلم شئيا عن عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي تخص أحداث مباراة السوبر المصرى التي توج به الزمالك على حساب الأهلى بركلات الترجيح.

قال الجناينيى في تصريحات تلفزيونية :" في حملة ضدي أقسم بالله كل العقوبات معرفش عنها حاجة حيثيات الحكم قالت ان كهربا هو اللي بدأ الأحداث، المراقب والحكم ومنسق المباراة أكدوا".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.