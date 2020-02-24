شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الأهلي والزمالك سيذهبان إلى مباريات أفريقيا مجهدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال فاروق جعفر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" ان الأهلي والزمالك سيذهبان الى مباريات أفريقيا مجهدين ومحملين بمعارك كروية نتيجة الأحداث التي شهدتها المباراة السابقة في السوبر المصري، مستنكراً إصرار الجبلاية على إقامة المباراة قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز والنادي الأهلي التي يسعى فيها الفريق الى استعادة هيبته فيها.
أضاف فاروق جعفر أن اتحاد الكرة لابد وأن يكون "حريف" في قراراته بتهدئة الأمور وتأجيل المباراة حتى يتمكن اللاعبين من تعافي الأزمة التي مروا بها في الإمارات.
تابع نجم الزمالك الشهير أن التهيئة النفسية للمباراة صعبة واللاعب المصري غير قادر على اللعب كل 72 ساعة بنفس الجودة لذلك في صالح الكرة المصرية الخروج من المباراة بالشكل الذي يليق بتاريخ الناديين.
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