شكرا لقرائتكم رئيس لجنة التظلمات: الأهلى والزمالك لم يقدما أى تظلم ضد عقوبات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال الشوربجي خلال متصريحات تليفزيونية: "لجنة التظلمات قضائية ولها الحق في إلغاء أي عقوبة، والمدة القانونية للسماح بتقديم تظلم 10 أيام". وأكمل: "نبحث أي تظلم تقدمها الأندية وأي عقوبة يمكن تخفيفها أو تغييرها أو إلغاءها".

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