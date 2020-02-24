شكرا لقرائتكم شادي محمد: كهربا "ظٌلم" وشيكابالا يستحق أكبر عقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن قرارات لجنة الانضباط فى أحداث مباراة السوبر غير منصفة.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية:"شيكابالا كان يستحق عقوبة أكثر من كهربا، ونجم الأهلي تعرض لظلم شديد جراء العقوبة التى تم توقيعها عليه وهو لم يفعل جريمة".

وأضاف: "عقوبة كهربا غير مقبولة على الإطلاق ولا تتسم بالعدالة بأي صلة، وهناك تجاوزات ضد النادي الأهلي خلال الفترة الماضية".

Advertisements

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.