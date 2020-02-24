شكرا لقرائتكم شريف فؤاد: تبرير اتحاد الكرة لعقوبة شيكابالا "عُذر أقبح من ذنب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للأهلي، أن تبرير اتحاد الكرة لعقوبة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب السوبر غير مقبول.

قال فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "تبرير اتحاد الكرة للعقوبة عُذر أقبح من ذنب"، وبيان الاتحاد عن تسليم اللوائح للأهلي عار من الصحة.

وتابع أن عقوبة كهربا تخللها انتقام من اللاعب، كما أن لائحة الانضباط لم تعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها بصفة رسمية.

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.