شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: احتفال الجناينى مع الزمالك ليست "جريمة" واسألوا شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن اتحاد الكرة ضعيف مشيرا إلى أنه يريد مسؤولين أقوياء لإدارة ملف الجبلاية.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة بيخاف من الأهلي والزمالك ونريد مسؤولين أقوياء يستطيعوا إدارة الكرة فى مصر بشكل جيد".

أضاف:"النادي الأهلي يحاول تحسين صورته أمام جماهيره ويجب أن يفكر فى المباريات المقبلة وكان يجب تأجيل العقوبات لما بعد مباراة القمة مطالبا اتحاد الكرة تقديم استقالته.

تابع: "احتفال عمرو الجنايني مع لاعبي الزمالك فى السوبر ليست جريمة ومعروف أنه زملكاوي وشوبير كان يحتفل بالأحضان مع لاعبي الأهلي".

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وواصل: "الجنايني احتفل مع لاعبي الأهلى عند حصولهم على الدوري ويجب عدم الكيل بمكيالين٬ ويجب تقديم استقالته لتهدئة الرأي العام".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.