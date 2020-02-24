شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الكرة المصرية "سمك لبن تمر هندي" وفى الإنعاش منذ 8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، منظومة الكرة المصرية بعد أحداث لقاء السوبر المصري الأخير بين ناديي الأهلي والزمالك، قائلا: "الكرة المصرية سمك لبن تمر هندي وفي الانعاش منذ 8 سنوات".

وتابع الصقر: "كرة القدم في جميع أنحاء العالم تتقدم ونحن نتأخر فقط ومش فاهم ليه الأحداث دي كلها، موضحا أن حكم السوبر لم يكتب تقرير ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في ابو ظبي، قائلا: "الكرة المصرية في تراجع دائم وأصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي".

وأكد الصقر أحمد حسن، أن قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل لجنة الانضباط غير قانوني ولن يتم تنفيذه، موضحًا أن لجنة الانضباط غير منوط لها اتخاذ عقوبات على مجالس إدارات الأندية".

وقال الصقر: "السوشيال ميديا سبب الأحداث التي اعقبت قمة السوبر".

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضها على اللاعبين على خلفية الاشتباكات التي أعقبت مباراة السوبر، وكان في مقدمتها أيقاف كهربا لنهاية الموسم، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

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ويلتقي الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة فاز بهم الأهلي جميعًا.