شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الجناينى ساهم فى التحفظ على أموال الزمالك لدى الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الحالي لم يقم بتهنئة النادي بالفوز ببطولتي السوبر سواء المحلي أو الإفريقي.

تابع مرتضى منصور ان عمرو الجنايني تحفظ على أموال النادي لدى الاتحاد الافريقي والبالغة 8 ملايين جنيه مكافأة من قبل الكاف على التتويج القاري مشدداً على أن الأمر تم بإشراف عمرو الجنايني في الوقت الذي قام فيه هاني أبوريدة سابقاً بمساعدة النادي في تحويل الأموال حين كان النادي متحفظ عليه مالياً من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

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وقال مرتضى منصور إن شيكابالا تعرض للشتائم بأمه وزوجته بألفاظ بذيئة من قبل جماهير الأهلي، مؤكداً أن عقوبته للاعب لأنه توجه للجماهير، وأكد أن الأهلي تعامل مع كهربا بعكس ما تم خلاله التعامل مع الحارس الشهير عصام الحضري.

وأشار رئيس الزمالك الى أن اتصال تليفوني جمعه بوزير الشباب والرياضة لمطالبته بخوض المباراة الا انه تمسك بقراره الرافض خوض مواجهة الأهلي لأن مصلحة الفريق تتوجب الراحة قبل مباراة الترجي.