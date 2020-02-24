شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الجبلاية تعمدت إيقاف كهربا لآخر الموسم بعد انتقاله للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تعمدت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "الجبلاية تعمدت إيقاف كهربا لنهاية الموسم بعد انتقاله للأهلي، وأرى أن هناك تحايل في القرار.. لماذا تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم بينما تم إيقاف شيكابالا 8 مباريات فقط".

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضها على اللاعبين على خلفية الاشتباكات التي أعقبت مباراة السوبر، وكان في مقدمتها أيقاف كهربا لنهاية الموسم، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

وخسر الأهلي لقاء السوبر أمام الزمالك بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي في دولة الإمارات العربية.

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ويلتقي الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة فاز بهم الأهلي جميعًا.