شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لجنة الجناينى غير شرعية وهذا سبب تعنته ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف مرتضى في مقطع فيديو أذاعه برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:"الجنايني يذبح الزمالك بكل الاشكال سواء بجدول مباريات غير منتظم أو من خلال التدخل في تعيين الحكام".

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وكشف مرتضى عن سبب تعنت الجنايني ولجنته الزمالك قائلا: "رحيله من المجلس المؤقت الذي تم تعيينه عقب حل مجلسي في الزمالك قبل سنوات ماضية هو السبب وهو أول من طالب بإسقاط عضويتي وقتها".

وأنهى رئيس الزمالك حديثه مطالبا باجتماع عمومية الاندية لعول لجنة الجنايبني في أسرع وقت ممكن".