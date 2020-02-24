شكرا لقرائتكم محمد فضل: القمة في موعدها.. والزمالك لم يبلغنا بالانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها مساء غدا الأثنين، ستقام في موعدها، قائلا إن طاقم الحكام الليتوانى المكلف بإدارة مباراة القمة، وصل إلى القاهرة استعدادًا لإدارة اللقاء الذى سيقام في موعده.

وأوضح فضل في تصريحات تليفزيونية، على قناة أون سبورت، اليوم الأحد، أن الزمالك لم يرسل خطابا لاتحاد الكرة حتى الآن، بانسحابه من مباراة القمة.

وقال فضل أنه هو من طالب بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على خلفية تصريحات المستمرة لنقد عمل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أن العقوبة هى نتاج خروج رئيس الزمالك عن النص في أكثر من مناسبة.

وتساءل فضل عن السبب في وجود حالة من نكران الحقيقة فيما يتعلق بأحقية المعاقبين على خلفية الاشتباكات التى حدثت في لقاء السوبر، موضحا أنه يملك كافة المواد الفيلمية الخاصة بالمباراة والتى تثبت تورط اللاعبين الموقوفين.

وقال عضو اللجنة الخماسية، إنه توقع كل هذا الهجوم من الجماهير والإعلام على العقوبات، لأنها المرة الأولى التى تطول فيها العقوبات ناديي الأهلى والزمالك.

ونفى محمد فضل، الشائعات التى تتعلق بعدم وجود لائحة، مؤكدا أن اللائحة موجودة بالفعل من بداية الموسم، وتأكدت اللجنة من وجود قبل استلام مهام عملها، كما تم التأكد من تسليمها للأندية، وهي موجودة عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

ورفض فضل الإجابة على سؤال حول عدالة العقوبات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحا أن تعليقه على العقوبات وعدالتها يتعارض مع عمل اللجنة الموكل لها اصدار القرارات.

وعن سبب عدم وجود مراقب للحكام من لجنة الحكام المصرية، قال فضل، إنه كان مقررا تولي جمال الغندور مهمة مراقب المباراة لكنه اعتذر قبيل المباراة، وتم استبداله بالحكم تامر دري، لكن الأخير لم يستطع السفر للامارات بسبب تعرض زوجته لحادث قبيل السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والذى يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.