شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: أقبل تدريب الزمالك.. وصلاح محسن ظُلم في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه اتخذ قرارا بالرحيل عن نادي الهلال السوداني عقب مواجهة النجم الساحلي.، قائلا: "وافقت على تدريب سموحة لعدة اعتبارات أهمها تكرار نتائجي السابقة مع الفريق والتجهيز للموسم الجديد وامتلك قدرا كبيراً من الطموحات مع الفريق".
وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أمتلك حماسا كبيراً مع الهلال لكني قررت الرحيل نهائياً بعد مباراة النجم الساحلي وتعرضت للعديد من العراقيل ونقص طموح الإدارة أدت لقراري بالرحيل"
وأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه يرفض العمل في دور الرجل الثاني بالجهاز الفني للأهلي، وأنه لا يمانع في تدريب نادي الزمالك.
وتابع: "لم يعرض على التواجد بالجهاز الفني للأهلي وأرفض دور الرجل الثاني، وأنا مدرب محترف ولا مانع من تدريب الزمالك، وانتمائي وحبي للأهلي ولكنى أخلص لعملي في أي مكان"
وأضف: "صلاح محسن لاعب رائع ولم يحصل على فرصته مع الأهلي لكثرة المهاجمين بالفريق، وكان لابد من خروج صلاح محسن لتجديد الدوافع والمشاركة"
وأتم: "المرحلة الحالية كانت تحتاج إلي مدير فني مصري للمنتخب لأمور نفسية أكثر منها فنية، والأهلي قادر علي الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الزمالك"
وأكد حمادة صدقي، أنه واجه عراقيل كثيرة خلال تجربته مع نادي الهلال السوداني. قائلا: "تم فرض لاعبين ومدرب عام من جانب رئيس الهلال ورفضت ذلك، وتم إغلاق صفحة الهلال تماماً، والإعلام في السودان وقف بجانبي في أزمة الهلال بعكس الإعلام المصري".
وختم: "بعض الفرق والمدربين يتأثرون بالسوشيال ميديا، ولا يهمني سوي النجاح في عملي مهما كان اسم الفريق الذي أدربه".
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