شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد عن أزمة السوبر والقمة 119: قلة خبرة وعدم احترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك والأسبق، أنه يجب تدخل الدولة لحل أزمة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية والمقرر لها غدا الأثنين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدورى.

وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "هناك قلة خبرة وعدم احترافية فى التعامل مع أحداث مباراة السوبر واتحاد الكرة افتعل أزمات مع الأهلي والزمالك".

وأضاف: "كان يجب اتخاذ القرارات عقب اقامة مباراة القمة، ومباراة الغد أصبحت ليس لها طعم على الإطلاق، وكان يجب أن يكون هناك تريث فى القرار وتم إيقاف لاعبين عديدة".

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.