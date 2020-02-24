شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الترجى أهم من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح:" مباراة الترجي أهم كثيرا من لقاء الأهلي والتتويج الأفريقي هو هدف الزمالك حاليا". Advertisements وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:"حالة الاحتقان الموجودة في الوقت الحالي تصعب كثيرا من اقامة المباراة واللجنة الخماسية تشعل النيران بشكل غريب". وواصل:"اللاعب المصري لا يستطيع اللعب كل ٧٢ ساعة وتأسيسه ولياقته وبيئته لا تعينه على ذلك".

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