شكرا لقرائتكم الأهلى: كشفنا أكاذيب الجبلاية.. وانسحاب الزمالك أمر يخصهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع شبكة قنوات أبو ظبي وتم نفي إرسال أية مواد الى اتحاد الكرة كما أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وتابع شريف فؤاد في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يرفض عقوبات لجنة الانضباط، وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين"

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم ينسحب وسيخوض اللقاء في موعده المقرر له غدا، قائلا: "الأهلي متواجد في معسكره بشكل طبيعي والجهاز الفني، وسنخوض المباراة في موعدها".

وأوضح: "ليس لنا دخل بانسحاب الزمالك وهذا قرارهم، وبالطبع اتحاد الكرة سينقذ العقوبة على الخصم حال عدم حضوره".

وفي سياق آخر، أوضح فؤاد: "لم نقوم بالتقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط ولكن نعمل على ذلك"

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وعقد الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضها على اللاعبين على خلفية الاشتباكات التي أعقبت مباراة السوبر، وكان في مقدمتها أيقاف كهربا لنهاية الموسم، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة فاز بهم الأهلي جميعًا.