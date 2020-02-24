شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: كهربا "مدان" ويستحق عقوبة أكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك الأسبق أنه كان محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء كان يستحق عقوبة أكبر من إيقافه لنهاية الموسم لأنه مدان فى تقرير الحكم النرويجي.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "كهربا منذ نزوله ملعب المباراة والدنيا ولعت والأزمات بدأت تحدث وفايلر لم يستفيد منه على الإطلاق فى السوبر نهائيا وكان هناك تعليمات لاستفزاز جماهير الزمالك بمشاركة اللاعب".

وأضاف: "جماهير الأهلي استفزت لاعبي الزمالك وسبوا شيكابالا خلال أخر عشر سنوات وهذا أمر لا يليق على الإطلاق".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.